В Донецке в результате обстрела ВСУ загорелся корпус больницы Фото: REUTERS

Вечером 18 декабря в Донецке в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) загорелся корпус больницы. О ЧП сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

По его словам, сейчас пациентов экстренно эвакуируют из здания медучреждения. Также есть информация о раненых.

- Очевидцы сообщают о возгорании шестого корпуса больницы им. Калинина. Есть информация о множестве раненых. ... Поступила информация о возгорании корпуса № 2 больницы им. Калинина и эвакуации пациентов, - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.

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