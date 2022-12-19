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НовостиПолитика19 декабря 2022 12:51

Бойцы группы «Викинг» уничтожили опорный пункт иностранных наемников под Марьинкой

РИА Новости: Бойцы группы «Викинг» уничтожили опорный пункт наемников под Марьинкой
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Бойцы группы «Викинг» уничтожили опорный пункт иностранных наемников под Марьинкой

Бойцы группы «Викинг» уничтожили опорный пункт иностранных наемников под Марьинкой

Фото: Александр КОЦ

Военные группы «Викинг» Западного военного округа (ЗВО) уничтожили опорный пункт с иностранными наемниками в районе Марьинки Донецкой народной республики.

По информации РИА Новости, опорный пункт был поражен с помощью корректировки артиллерии. В здании, по которому был нанесен удар противотанковой управляемой ракетой, находилось до роты иностранных наемников. В результате произошел крупный пожар, который мог вспыхнуть после возгорания боекомплекта или горюче-смазочных материалов, сказано в сообщении.

Напомним, ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что центр Марьинки уже зачищен от Вооруженных сил Украины. По его словам, в городе осталась только небольшая территория, где украинские войска все еще удерживают свои позиции. После полной зачистки города российские войска планируют наступать в направлении Красногоровки, сообщил врио главы ДНР.

Как писал сайт KP.RU, российские войска уничтожили позиции ВСУ, с которых наносились удары по Донецку в воскресенье, 18 декабря.