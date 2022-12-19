Бойцы группы «Викинг» уничтожили опорный пункт иностранных наемников под Марьинкой Фото: Александр КОЦ

Военные группы «Викинг» Западного военного округа (ЗВО) уничтожили опорный пункт с иностранными наемниками в районе Марьинки Донецкой народной республики.

По информации РИА Новости, опорный пункт был поражен с помощью корректировки артиллерии. В здании, по которому был нанесен удар противотанковой управляемой ракетой, находилось до роты иностранных наемников. В результате произошел крупный пожар, который мог вспыхнуть после возгорания боекомплекта или горюче-смазочных материалов, сказано в сообщении.

Напомним, ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что центр Марьинки уже зачищен от Вооруженных сил Украины. По его словам, в городе осталась только небольшая территория, где украинские войска все еще удерживают свои позиции. После полной зачистки города российские войска планируют наступать в направлении Красногоровки, сообщил врио главы ДНР.

Как писал сайт KP.RU, российские войска уничтожили позиции ВСУ, с которых наносились удары по Донецку в воскресенье, 18 декабря.