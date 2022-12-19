В ЕС девять стран выступили против потолка цен на газ из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В министерстве иностранных дел Венгрии сообщили, что девять стран Европейского союза выступили против потолка цен на газ из Российской Федерации.

«Девять стран ЕС высказались на энергосовете против лимита цен на газ», - сообщили в ведомстве.

Как отмечается, «квалифицированное большинство было за».

Как писал сайт KP.RU, чешское председательство в Совете ЕС предложило лимит цены на газ ограничить стоимостью на уровне 188 евро за МВт.ч.

15 декабря 2022 года Саммит ЕС в очередной раз не смог согласовать потолок цен на российский газ. Кроме того, страны ЕС не согласовали принцип общих закупок топлива голубого топлива. Решение было отложено на понедельник, 19 декабря.

При этом, 16 декабря 2022 года Совет ЕС утвердил девятый пакет антироссийских санкций, который включает в себя ограничительные меры в отношении 141 физлица и 49 организаций. Как сказано в официальном заявлении Совета ЕС, «девятый пакет новых мер направлен на усиление давления на Россию и ее правительство».

https://www.kp.ru/online/news/5062742/