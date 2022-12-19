Минцифры прокомментировало сообщения об утечке данных с Госуслуг Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минцифры прокомментировало появившиеся сообщения об утечке данных россиян с портала Госуслуг из-за "взлома украинских хакеров". В ведомстве пояснили, что эта информация является фейком.

Об этом сообщает Минцифры в своем официальном Telegram-канале.

- В сети снова появляются сообщения от лица "украинских хакеров" о якобы взломе Госуслуг и утечке данных пользователей. Это фейк, - заявило ведомство в своем Telegram-канале.

Отмечается, что специалисты Ростелекома, которые отвечают за безопасность портала, проверили опубликованный файл и выяснили, что он не имеет отношения к Госуслугам. Там также заверили, что все данные пользователей Госуслуг (в том числе логины и пароли) по-прежнему в безопасности и надёжно защищены.

Напомним, с 2022 года на портале госуслуг введена двухфакторная идентификация по умолчанию. Пользователям нужно будет ввести не только логин и пароль, но и код, который они получат в смс-сообщении.