В Минцифры опровергли сообщения об утечке с портала госуслуг

Ранее в сети появилась информация о том, что произошла утечка исходного кода портала госуслуг Фото: Алексей БУЛАТОВ

После того, как в интернете появились сообщения об утечке исходного кода портала госуслуг, была проведена проверка всей инфраструктуры электронного правительства, которая показала, что никаких угроз нет. Об этом рассказали в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

«Проверка всей инфраструктуры электронного правительства не выявила угроз несанкционированного доступа к исходным кодам. Портал госуслуг работает в обычном режиме, данные пользователей надежно защищены», - сообщили в Минцифры.

По словам представителей ведомства, во время проверки специалисты выявили недостатки в работе одного из региональных порталов, однако этот сайт не имеет доступа к данным федерального портала госуслуг и пересечения исходных кодов с ним.

В министерстве также сообщили, что «кроме того, была проведена проверка ряда других региональных и федеральных систем, которая не выявила пересечения исходных кодов с федеральными «Госуслугами».

«Организован дополнительный мониторинг возможных атак на инфраструктуру регионального портала», - приводит сообщение Минцифры ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с 2022 года на портале госуслуг будет введена двухфакторная идентификация по умолчанию. Пользователям нужно будет ввести не только логин и пароль, но и код, который они получат в смс-сообщении. По мнению специалиста по кибербезопасности, два фактора авторизации на «Госуслугах» обеспечат более надежную защиту.