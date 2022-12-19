Переговоры Путина и Лукашенко в Минске начались Фото: REUTERS

Вечером 19 декабря стартовали переговоры российского лидера Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Политики будут обсуждать ряд важных тем в Минске, куда прилетел Путин.

В своем вступительном слове президент РФ заявил, что Беларусь является для нашей страны "союзником в прямом смысле этого слова".

Как писал сайт KP.RU, российский лидер Владимир Путин прилетел в Минск на переговоры с белорусском коллегой Александром Лукашенко 19 декабря 2022 года. Главы государств отправились из аэропорта во Дворец Независимости.

С самолета российского лидера лично встретил Лукашенко с сыном Николаем. Также президенту РФ преподнесли большой каравай с солью и подарили букет цветов.

У президентов запланировано проведение двухсторонних переговоров как в широком составе с руководством и членами правительств, так и за закрытыми дверями.