Участники съезда Российского движения детей и молодежи утвердили название «Движение первых» Фото: ТАСС

Делегаты съезда Российского движения детей и молодежи окончательно определились с новым названием организации. По результатам голосования было выбрано название «Движение первых».

Как передает ТАСС, третье голосование проходило в «Манеже». На него было вынесено пять названий: «Движение первых», «Новое поколение», «Юность», «Пионеры» и «Движение имени Гагарина». За «Движение первых» было отдано 760 голосов.

Как писал сайт KP.RU, ранее участники Пленарного заседания «Мир детства – мир будущего» на первом съезде Российского Движения детей и молодежи определили и утвердили ценности, миссию и основные направления работы нового движения. Мероприятие состоялось в Доме Молодежи на площадке ЦВЗ «Манеж» в Москве.

Своей миссией участники определили «Быть с Россией», «Быть человеком», «Быть вместе», «Быть в Движении», «Быть первыми». Делегаты из 89 регионов России, включая четыре новых субъекта, проголосовали за пять миссий, 12 направлений работы и 11 общих ценностей. По словам представителей движения, его участниками станут уже в 2023 году более трех тысяч человек.