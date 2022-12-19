Владимир Путин заявил о рекордном товарообороте России и Белоруссии в 2022 году Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил о рекордном товарообороте России и Белоруссии в 2022 году. Об этом Владимир Путин сообщил на встрече в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Товарооборот РФ и Белоруссии за 10 месяцев текущего года вырос на 10%», - сказал Путин.

Он отметил, что «скорее всего будет новый рекорд – 40 миллиардов долларов».

Как сообщал сайт KP.RU, ранее на встрече Владимир Путин заявил, что Белоруссия является нашим не только добрым соседом, с которым мы работаем, учитывая интересы друг друга на протяжении всех предыдущих десятилетий, но Белоруссия является, безусловно, и нашим союзником в самом прямом смысле этого слова.

Как отмечалось, на переговорах в Минске лидеры стран намерены обсудить региональную безопасность и коллективное реагирование на угрозы. Предполагается, что переговоры начнутся с темы российско-белорусской интеграции.

О встрече Путина и Лукашенко говорилось еще в начале декабря 2022 года.