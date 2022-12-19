В Госдуму внесен проект о прекращении гражданства Украины со дня подачи заявления Фото: Александр КОЦ

В Государственную думу РФ внесен проект о прекращении украинского гражданства со дня подачи лицом необходимого заявления в МВД России о выходе из него, соответствующий законопроект размещен в электронной базе.

«Проектом федерального закона «Об особенностях правового положения граждан РФ, имеющих гражданство Украины» предусматривается, что такие граждане считаются не имеющими гражданства Украины со дня подачи ими в МВД России или его территориальный орган заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины», - говорится в сопроводительных материалах к документу.

Как сообщал сайт KP.RU, ранее в Госдуму внесли законопроект о выходе России из Международного валютного фонда. Инициатором выступили депутаты КПРФ.

Предлагается «денонсировать протокол о вступлении РФ в члены МВФ, Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития, подписанный в Вашингтоне в октябре 1992 года».

Как отмечалось, пребывание России в МВФ не имеет смысла, поскольку оно не помогло предотвратить принятие против РФ санкций, явно противоречащих основным целям и принципам организации.

Кроме того, весной 2022 года сообщалось о планах МВФ обсудить идею конфискации российских валютных резервов.