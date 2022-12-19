В Госдуму внесен законопроект, определяющий «нелегальную занятость» и меры борьбы с ней Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый законопроект о занятости будет включать введение понятия «нелегальная занятость и меры борьбы с ней, об этом сообщил член комитета Госдумы по соцполитике Андрей Исаев на совместном заседании фракции «Единой России» в Госдуме и президиума Генсовета партии.

«Впервые мы вводим понятие «нелегальной занятости» и меры борьбы с ней. Впервые мы вводим понятие «самозанятых» и «платформенных занятых», - заявил депутат.

Как соощал сайт KP.RU, в Госдуму РФ внесен проект о прекращении украинского гражданства со дня подачи лицом необходимого заявления в МВД России о выходе из него.

Проект федерального закона предусматривает, что такие граждане считаются не имеющими гражданства Украины со дня подачи ими в МВД России или его территориальный орган заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины.

Кроме того, депутатами КПРФ был внесен законопроект о выходе России из Международного валютного фонда. Отмечалось, что пребывание России в МВФ не имеет смысла, поскольку оно не помогло предотвратить принятие против РФ санкций, явно противоречащих основным целям и принципам организации.