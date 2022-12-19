Лавров заявил, что итогом года стала ясность, кому можно верить Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что происходящее сейчас является итогом линии Запада, а итогом года стала ясность, кому можно верить.

"Происходящее сейчас – итог последовательной линии Запада изолировать Россию, не дать ей действовать самостоятельно", - сообщил глава МИД.

Кроме того, он отметил, что "главный итог года – ситуация окончательно прояснилась, кому можно верить, кому нельзя".

Как ранее писал сайт KP.RU, министр Лавров заявлял, что Россия никогда не просила о переговорах с Украиной, но всегда говорила, что готова выслушать предложения по мирному урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что "никогда ни о каких переговорах мы не просили, но всегда говорили, что, если кто-то имеет интерес к переговорному решению, мы готовы выслушать".

Кроме того, Лавров называл лживыми обвинения, что Москва якобы просит о переговорах, чтобы получить время на подготовку дополнительных сил для участия в спецоперации.