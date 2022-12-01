Лавров заявил, что Россия никогда не просила о переговорах с Украиной

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Россия никогда не просила о переговорах с Украиной, но всегда говорила, что готова выслушать предложения по мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг, 1 декабря 2022 года.

"Никогда ни о каких переговорах мы не просили, но всегда говорили, что, если кто-то имеет интерес к переговорному решению, мы готовы выслушать", - подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ назвал лживыми обвинения, что Москва якобы просит о переговорах, чтобы получить время на подготовку дополнительных сил для участия в спецоперации.

"Это и смешно, и неприятно потому, что люди врут, врут откровенно", - уточнил Лавров.

Напомним, Сергей Лавров заявил, что все проблемы находятся на украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо являются нереалистичными и не адекватными ситуации.

Как ранее писал сайт KP.RU, бывший глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Дэвид Петреус считает, что конфликт на Украине завершится переговорным процессом. По оценке экс-руководителя ЦРУ, западные страны примут участие в мирном урегулировании, работая вместе с Москвой и Киевом над "созданием и реализацией решения".