Путин назвал результативными переговоры с Лукашенко в Минске Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал результативными переговоры с главой Республики Беларусь Александром Лукашенко, которые прошли в Минске 19 декабря.

- Мне кажется, сегодняшняя встреча была очень результативной, - сказал политик.

Также российский лидер заявлял, что Беларусь является для нашей страны "союзником в прямом смысле этого слова".

Как писал сайт KP.RU, вечером 19 декабря стартовали переговоры российского лидера Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Политики обсуждали ряд важных тем. Среди прочего стороны договорились работать над созданием новой военной техники и продолжать практику совместных учений.

В этот же день перед переговорами президентов глава МИД Беларуси Сергей Алейник провел первую встречу с коллегой из РФ Сергеем Лавровым.

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