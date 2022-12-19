Путин: У России нет заинтересованности кого-либо поглощать

Президент России Владимир Путин заявил, что у нашей страны нет планов "кого-либо поглощать".

- У России нет заинтересованности кого-либо поглощать. Просто нет целесообразности. Сегодня мы говорили, самый простой казалось бытовой вопрос, чувствительный для экономики - тарифы на энергетику. ...Вопрос не в поглощении, а в согласовании экономической политики. Все остальное - чушь, - сказал Путин в Минске после переговоров с Лукашенко.

Он добавил, что встреча с белорусским политиком была конструктивна и предметна.

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