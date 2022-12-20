Пранкеры Вован и Лексус ответили, на кого работают

Пранкеры Вован и Лексус рассказали, на кого работают. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российские пранкеры Вован и Лексус осветили на вопрос, на кого они работают. Об этом Вован и Лексус рассказали в студии радио «Комсомольская правда». Полностью интервью с пранкерами доступно здесь на KP.RU.

Отвечая на вопрос о том, имеют ли они отношение к ФСБ, Вован и Лексус ответили, что ни ФСБ, ни какие-то другие организации денег им не платят и назвали себя «самозанятыми».

«Вот говорят: когда на своем хобби зарабатываешь, это самое лучшее. У нас примерно так, совмещаем приятное с полезным. Отчасти зарабатываем. А еще мы - амбассадоры Rutube, российского аналога YouTube. Плюс выступаем с лекциями, за это нам тоже платят. Иногда», - рассказал Вован.

Пранкеры рассказали также, как разыграли британского принца, поговорив с ним от имени экоактивистки Греты Тунберг.

Ранее пранкеры Вован и Лексус от имени Кличко попросили мэра Вены передать украинцам недвижимость россиян. Градоначальник согласился в знак поддержки Киева взять поднять украинский флаг.

Ранее британский министр обороны в разговоре с российскими пранкерами назвал приехавших на Украину добровольцев «идиотами».

А вот как Вован и Лексус разыграли Джорджа Буша-младшего.