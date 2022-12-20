Принц Гарри признался пранкерам Вовану и Лексусу, что не прочь занять российский престол

Принц Гарри признался пранкерам, что допускает возможность претендовать на российский престол. Фото: REUTERS

Британский принц Гарри рассказал российским пранкерам, что считает допустимым заявить свои права на российский престол. Принц упомянул об этом в разговоре якобы с экоактивисткой Гретой Тунберг. Об этом случае пранкеры Вован и Лексус рассказали в студии радио «Комсомольская правда». Полностью интервью с пранкерами доступно здесь на KP.RU.

По словам Лексуса, беседа между принцем и «Гретой» шла в основном о политике.

«Он тогда очень нелестно высказался о Трампе. Мы спросили, не хочет ли он заявить права на российский престол (у него же есть дальняя родственная связь). Сказал, что «может быть, если вдруг…», - рассказал Лексус.

По словам пранкеров, в 2020 году они сделали серию звонков политикам и звездам шоу-бизнеса от имени Греты Тунберг, при этом им практически не пришлось работать над имитацией голоса.

«Грету играли четыре разные девушки с плохим английским и типично русским акцентом. И никто ничего не заподозрил. Даже принц Гарри попался. Он с Гретой лично не общался, но мог, наверное, отличить русский акцент от скандинавского», - рассказал Вован.

Ранее пранкеры Вован и Лексус от имени Кличко попросили мэра Вены передать украинцам недвижимость россиян. Градоначальник согласился в знак поддержки Киева взять поднять украинский флаг.

Ранее британский министр обороны в разговоре с российскими пранкерами назвал приехавших на Украину добровольцев «идиотами».