Губернатор Брянской области, заявил о повреждении железной дороги в поселке Суземка в результате обстрелов ВСУ

Глава Брянской области Богомаз проинформировал о перебоях с электричеством из-за повреждения системы энергоснабжения после обстрелов Фото: REUTERS

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате обстрелов ВСУ была повреждена железная дорога в районе поселка Суземка. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"По уточненным данным, в результате обстрела в поселке Суземка повреждены железнодорожные пути. До восстановления движения, для жителей Суземского района будет организовано автобусное сообщение", - говорится в сообщении.

Прежде он проинформировал о перебоях с электричеством из-за повреждения системы энергоснабжения после обстрелов.

"В результате в поселке частично нарушено электроснабжение. На месте работают все оперативные службы. Как только будет обеспечен безопасный допуск к объектам электроснабжения, аварийно-ремонтные бригады приступят к восстановительным работам", - пишет Богомаз в своем посте.

Он уточнил, что пострадавших от обстрелов в Суземском районе нет.

Вчера глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что порядка 14 тысяч жителей города Шебекино остались без света после обстрела со стороны ВСУ.

По уточненным данным, в результате обстрела в поселке Суземка повреждены железнодорожные пути. До восстановления движения, для жителей Суземского района будет организовано автобусное сообщение.