Конгрессмен США Кинзингер предположил, что НАТО одержит победу над Россией за три дня

Конгрессмен США Кинзингер написал в Twitter, что столкновение НАТО против России будет похоже на настоящую трехдневную операцию Фото: REUTERS

Представитель Конгресса США от республиканцев Адам Кинзингер заявил, что Организация Североатлантического договора (НАТО) может победить Россию всего за три дня. Об этом сообщили в издании Newsweek со ссылкой на пост политика в соцсети.

"Надеюсь, это шутка. (Столкновение) НАТО против России будет похоже на настоящую трехдневную операцию", - написал американский парламентарий в своем Twitter на вопрос пользователей о прямом столкновении.

Несмотря на то, что в альянсе озвучиваются неоднозначные мнения в вопросе прямой конфронтации России с НАТО, представители объединения настаивают на локализации конфликта в восточной части Европы.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что экстраполяция конфликта в Украине и за ее пределы недопустима, ответственность альянса в том, чтобы не допустить этого. По его словам, эскалация приведет к большему числу жертв, разрушений и более опасной ситуации. Об этом он сказал в интервью испанскому телеканалу "Секста".

Он подчеркнул, что нельзя предсказать, как долго продлится конфликт в Украине, однако его последствия "будут длиться долго".