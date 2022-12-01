Столтенберг назвал локализацию конфликта на Украине основной задачей НАТО Фото: REUTERS

Экстраполяция конфликта в Украине и за ее пределы недопустима, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, ответственность альянса в том, чтобы не допустить этого. По его словам, эскалация приведет к большему числу жертв, разрушений и более опасной ситуации. Об этом он сказал в интервью испанскому телеканалу "Секста".

Он подчеркнул, что нельзя предсказать, как долго продлится конфликт в Украине, однако его последствия "будут длиться долго".

"Нужно понимать, что ключевая ответственность НАТО состоит в том, чтобы гарантировать, что этот конфликт не выйдет за пределы Украины, - отметил генсек. - Если бы это произошло, это привело бы к большему числу смертей, большим разрушениям и к гораздо более опасной ситуации".

По его словам, НАТО несет ответственность за то, чтобы альянс и ЕС были готовы к любому происшествию ввиду этих событий.

"Россия обвинила Украину и союзников по НАТО, в том числе США, в подготовке (применения) химического оружия, что является неправдой, - подчеркнул генсек. - Мы очень обеспокоены этим".

Вместе с тем Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что риск применения Россией ядерного оружия в Украине невысок, но альянс относится к этому очень серьезно. Как и с химоружием, Россия направила предупреждение о готовящейся в Украине "грязной бомбе" Столтенбергу.

Позднее Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) завершили проверки на объектах энергетики Украины, не обнаружив там признаков готовящейся провокации с применением «грязной бомбы».