В России за сутки госпитализировали 1564 пациента с COVID-19 Фото: REUTERS

За минувшие сутки, к 20 декабря 2022 года, в России зафиксировано 5 994 случаев заражения коронавирусом, против 6 341 днем ранее. Число смертей от ковид достигло 57, против 50 от 19 декабря, соответственно. Об этом информирует федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего с начала пандемии зарегистрировано 21 728 409 случаев заражения и 393 107 летальных исходов к 20 декабря соответственно.

Число выздоровлений выросло за сутки на 8 109 против 5 564 днем ранее, до 21 123 341.

Количество госпитализаций достигло 1564 заболевших против 573 днем ранее, что говорит о росте на 172,9%. Число госпитализаций уменьшилось в 8 регионах и увеличилось в 65, в 12 ситуация не изменилась.

Напомним, в своей колонке "Апокалипсис тогда" историк и философ Эйнсли Хоторн рассказывает о медицинских открытиях, которые сделали наш мир лучше и здоровее. В одной из последних она предположила, чем может закончиться современная пандемия ковида. Который, к слову, вовсе не торопится пока уходить.

Сайт KP.RU писал о том, как уйдет ковид, и о трех возможных путях избавления от вируса.