Цену на российский газ для Белоруссии зафиксируют впервые на три года Фото: REUTERS

Цена на газ России для Белоруссии будет впервые зафиксирована на трехлетний период, заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко.

«Впервые цена будет зафиксирована на трехлетний период. Мы в своих макроэкономических расчетах сможем исходить из конкретной цифры, но цена не является краеугольным камнем», – сказал он в беседе с журналистами.

По словам Головченко, соответствующие ведомства обеих страны подпишут в ближайшее время коммерческие соглашения на поставки природного газа в Белоруссию. Как заверил премьер, для жителей и промышленности республики все будет «стабильно и комфортно». Цена на газ, о которой накануне договорились президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, базируется на предложении Минска, добавил он.

Напомним, ранее Лукашенко заявлял о необходимости установления равной цены на российский газ для Белоруссии и России.