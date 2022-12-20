Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика20 декабря 2022 9:14

Цену на российский газ для Белоруссии зафиксируют впервые на три года

Премьер Белоруссии заявил, что цену на российский газ для Минска зафиксируют впервые на три года
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Цену на российский газ для Белоруссии зафиксируют впервые на три года

Цену на российский газ для Белоруссии зафиксируют впервые на три года

Фото: REUTERS

Цена на газ России для Белоруссии будет впервые зафиксирована на трехлетний период, заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко.

«Впервые цена будет зафиксирована на трехлетний период. Мы в своих макроэкономических расчетах сможем исходить из конкретной цифры, но цена не является краеугольным камнем», – сказал он в беседе с журналистами.

По словам Головченко, соответствующие ведомства обеих страны подпишут в ближайшее время коммерческие соглашения на поставки природного газа в Белоруссию. Как заверил премьер, для жителей и промышленности республики все будет «стабильно и комфортно». Цена на газ, о которой накануне договорились президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, базируется на предложении Минска, добавил он.

Напомним, ранее Лукашенко заявлял о необходимости установления равной цены на российский газ для Белоруссии и России.