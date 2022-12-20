Полковник США Макгрегор заявил, что украинский конфликт обернулся для Вашингтона огромным госдолгом

Конфликт в Украине повлек рост внешнего госдолга США свыше 30 триллионов долларов, заявил экс-советник главы Пентагона Макгрегор Фото: REUTERS

Конфликт в Украине обернулся против США и повлек за собой рост внешнего государственного долга Штатов свыше 30 триллионов долларов. Такое мнение выразил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем канале в YouTube.

"Речь идет о скольких, 30 или 31 триллионе долларов государственного, суверенного долга? Мы оказываемся в том же положении, что и Великобритания в 1947 году, когда после Второй мировой соотношение долга к ВВП страны составляло 240 процентов", - сказал Макгрегор.

По его мнению, США ведут затяжные и вялотекущие конфликты, которые истощают противника, однако в случае с российско-украинским конфликтом ситуация радикально изменилась, практически разорив в финансовом отношении Вашингтон.

"Одно дело вовлекать нас в "войны по осознанному выбору", в вялотекущие конфликты против врагов, у которых не было средств дать отпор. Я говорю об Ираке и Афганистане", - объяснил полковник, уточнив, что на востоке Европы несколько иные условия.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что экстраполяция конфликта в Украине и за ее пределы недопустима. Ответственность альянса в том, чтобы не допустить этого. По его словам, эскалация приведет к большему числу жертв, разрушений и более опасной ситуации. Он подчеркнул, что нельзя предсказать, как долго продлится конфликт в Украине, однако его последствия "будут длиться долго".