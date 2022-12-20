Число россиян с алкогольной зависимостью выросло на 7% за 2022 год

Численность россиян с психическими расстройствами из-за алкоголизма выросла на 6%, уточняют в Минздрав РФ Фото: REUTERS

Число россиян с алкогольной зависимостью в сельской местности выросло на 7% за 2022 год. сельских жителей, зависимых от алкоголя, за текущий год выросло на 7%. Об этом сообщила директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России Елена Шешко, уточнив, что вместе с тем выросло на 6% число россиян в сельской местности, которые страдают от психических расстройств из-за чрезмерного потребления алкоголя.

"К сожалению, смертность сельского населения по причине алкоголя растет. Психические расстройства только за один год выросли на 6% именно для сельских жителей. Синдром зависимости от алкоголя вырос на 7% для села", - сказала она совещании в Совете Федерации "О мерах по борьбе с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции".

Она отметила, что также на 7% выросла заболеваемость алкоголизмом среди женщин в сельской местности.

Кроме того, Шешко добавила, что смертность детей в 2021 году выросла почти на 30% из-за отсутствия должного внимания со стороны пьющих родителей.

Напомним, впервые за 4 года в России выросло число наркопреступлений среди несовершеннолетних. За 10 месяцев 2022 года численность соучастий в подобных преступлениях детей и подростков выросло на 56% с 2017 года.

Кроме того, в 2,5 раза за минувшие пять лет выросло число инцидентов с гибелью несовершеннолетних в результате употребления наркотиков.