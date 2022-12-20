Глава Минцифры Шадаев заявил, что около 100 тысяч IT-специалистов покинули Россию в 2022 году

Большинство уехавших "айтишников" продолжает работать в российских компаниях Фото: REUTERS

Около 100 тысяч IT-специалистов уехали из России в 2022 году. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе выступления в Госдуме во вторник, 20 декабря 2022 года.

По его словам, порядка 80% из покинувших страну "айтишников" продолжают работать на компании из РФ, находясь на территории дружественных стран.

"Многие вернулись, но если в сумме брать, порядка 100 тысяч IT-специалистов находятся за пределами страны, при этом 80% из них продолжает работать на российские компании, находясь в дружественных странах", - уточнил Шадаев.

Как ранее писал сайт KP.RU, в конце августа глава Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко заявил, что более половины IT-специалистов, уехавших из России, планируют вернуться в ближайшие полгода. Эксперт отметил, что количество желающих вернуться выросло и добавил, что релокация "айтишников" сохраняет стихийный характер.