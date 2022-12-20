Путин наградил военкора Пегова Орденом Мужества

Семен Пегов Фото: Дмитрий СТЕШИН

Президент России Владимир Путин вручил Орден Мужества военному корреспонденту проекта WarGonzo Семену Пегову, который получил ранение во время исполнения профессиональных обязанностей в Донбассе. Журналист вышел на церемонию награждения на костылях.

Награда вручена за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении профессионального долга. Указ о награждении российского военкора был подписан еще в ноябре 2022 года.

Напомним, Семен Пегов получил ранение под Донецком 23 октября 2022 года. Он был госпитализирован в Республиканский травматологический центр Донецка с ранением в ногу.

Позднее стало известно, что Семен Пегов подорвался на мине "Лепесток". Врачи диагностировали у него открытый перелом I-II пальцев правой стопы, рваные раны подошвенной части стопы.