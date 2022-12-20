Российские истребители сбили два украинских МиГ-29 и вертолет Ми-8 в ДНР Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воздушно-космические войска России сбили в Донецкой народной республике два истребителя МиГ-29 и вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Степановка и Белозерское ДНР сбиты два самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Тимофеевка ДНР сбит украинский вертолет Ми-8», – сказал он на брифинге.

Кроме того, российские системы противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-25 в районе города Угледара в ДНР. Еще один вертолет Ми-8 был сбит средствами ПВО в районе населенного пункта Северное. Также генерал-лейтенант сообщил об уничтожении пяти беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районах населенных пунктов Рудово в ЛНР, Волноваха, Новоандреевка в ДНР и Великие Копани в Херсонской области.

Как писал сайт KP.RU, в середине декабря российские военные сбили МиГ-29 и вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины в ДНР.