Аналитик Юшков объяснил, что потолок цен вводится на весь мировой газ, а не только на российский

Аналитик Юшков заявил, что потолок цен вводится на весь мировой газ, а не только на российский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил, потолок цен вводится на весь мировой газ, а не только на российский.

Напомним, ранее в Евросоюзе согласовали потолок цен на газ, который начнет действовать с 15 февраля 2023 года на уровне в 180 евро за мегаватт-час.

«Правильнее говорить, что это не потолок цен на российский газ, а потолок цен в принципе», - заявил Юшков, отметив, что речь идет об инструменте давления на рынок

По его словам, данное ограничение будет работать в отношении газовой бирже, «а не к какому-то происхождению». «Газ будет удерживаться за счет самой высокой цены на рынке, но при этом не будет возможности ей расти более этого значения», - заявил он в беседе с Lenta.ru, назвав происходящие разрушением биржевой торговли, а также отметив, что таким образом европейские страны рассчитывают избавиться от спекулятивной цены.

Ранее Юшков в беседе с RT заявил, что страны Европейского союза пытаются установить потолок на газ, чтобы заблокировать рост цен.

Эксперты, опрошенные «Известиями», заявили, что потолок цен на газ вряд ли сможет серьезно повлиять на трубопроводные поставки из России, однако ослабит влияние Европы как центра коммерческих сделок, сделав ее наименее привлекательной для инвесторов.