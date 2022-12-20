Билл Гейтс назвал нынешнее время таким же неспокойным, как 1960-е годы

Билл Гейтс Фото: REUTERS

Нынешнее время стало таким же неспокойным, как 1960-е годы, заявил американский миллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс в своем блоге.

По его словам, текущий период поставил перед мировым сообществом множество проблем, в том числе пандемию коронавируса, украинский конфликт, изменение климата, а также высокую инфляцию с сопутствующими экономическими трудностями.

"В моей жизни единственным другим периодом, который казался таким неспокойным, были 1960-е годы", - признался Гейтс.

Гейтс также выразил мнение, что преодолеть текущие трудности помогут внедрение искусственного интеллекта и уклон образовательного процесса в сторону точных наук. По его оценке, именно математические навыки подрастающего поколения помогут изменить мир к лучшему.

Как ранее писал сайт KP.RU, Билл Гейтс, "проглатывающий" в год не менее полусотни книг, поделился советом, что почитать во время длинных новогодних праздников. На этот раз в списке из пяти книг оказались не только новые произведения, но и проверенная временем классика.