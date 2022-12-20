Российские войска уничтожили два пункта дисклокации механизированных бригад ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские войска уничтожили два пункта дисклокации механизированных бригад ВСУ Фото: REUTERS

Вооруженные силы России уничтожили пункты временной дислокации подразделений двух механизированных бригад украинских войск на Южно-Донецком направлении, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Константиновка и Золотая Нива ДНР огнем артиллерии уничтожены пункты временной дислокации подразделений 61-й и 72-й механизированных бригад ВСУ», – сказал он на брифинге.

Кроме того, в районе Новодонецкого в ДНР была уничтожена диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины. Как уточнил генерал-лейтенант, за прошедшие сутки на Южно-Донецком украинские войска потеряли до 70 военных убитыми и ранеными, три боевые бронемашины и два пикапа.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе российские военные отбили атаку ВСУ в направлении Павловки в ДНР, а также пресекли выдвижение украинских резервов из Угледара.