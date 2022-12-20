Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины 20 декабря 2022 года Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Днепропетровской областях и в подконтрольной Киеву части Запорожской области Украины. Об свидетельствуют данные онлайн-карты украинского минцифры.

Как отмечается, воздушная тревога объявлена в 14.12 в Сумской области и в 14.11 в Днепропетровской области, а также в 14.24 в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Как сообщал сайт KP.RU, 19 декабря 2022 года воздушная тревога объявлялась в большинстве регионов Украины. Сигналы о воздушной угрозе сработали в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Сумской областях Украины и в подконтрольных Киеву районах Херсонской, Донецкой и Запорожской областях.

Кроме того, ночью 19 декабря тревога объявлялась в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.