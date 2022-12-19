Воздушная тревога объявлена в большинстве регионов Украины 19 декабря 2022 года Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в большинстве регионов Украины. Соответствующая информация размещена на официальном сервисе по оповещению населения о воздушных тревогах и мониторингу тревог.

В настоящее время сигналы о воздушной угрозе уже сработали в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Сумской областях Украины и в подконтрольных Киеву районах Херсонской, Донецкой и Запорожской областях.

Как писал сайт KP.RU, ночью 19 декабря воздушная тревога официально объявлялась в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

При этом отмечалось, что взрывы были слышны лишь в районе города Днепр, о возможных «прилетах» и обстрелах в других украинских городах и регионах не сообщалось.

Кроме того, ночью 17 декабря 2022 года сигналы о воздушной угрозе срабатывали в Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Полтавской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Донецкой областей.

Днем 17 декабря воздушная тревога объявлялась по всей украинской территории.

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