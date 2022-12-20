Российские войска уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы в ЛНР Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России уничтожили в Луганской народной республике три диверсионно-разведывательные группы украинских войск, рассказал официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Червоная Диброва и Стельмаховка ЛНР уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ», – сообщил генерал-лейтенант на брифинге.

Как отметил Конашенков, на Красно-Лиманском направлении за прошедшие сутки было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в районе населенного пункта Невское. Вооруженных сил Украины потеряли на этом направлении до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Как писал сайт KP.RU, накануне в Народной милиции ЛНР заявили, что подразделения украинских войск, которые действуют на Краснолиманском направлении, поменяли тактику ведения атак, начав использовать гражданские внедорожники с установленными на них минометами, а также пулеметами.