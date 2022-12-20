Цены на газ ускорили рост после пожара на газопроводе в Чувашии Фото: Тимур Ханов

Биржевые цены на газ в Европе после взрыва на газопроводе «Уренгой – Помары – Ужгород» в Чувашии ускорили темпы роста, приблизившись к 1250 долларам за тысячу кубометров, об стало известно из данных лондонской биржи ICE.

Январские фьючерсы по индексу TTF (хаб в Нидерландах) открыли торги в минусе – у отметки 1150,2 доллара за тысячу кубометров (–3,3%). Стоимость по состоянию на 15.13 мск составляет 1191,8 доллара (+0,2%). Затем цена резко подскочила до 1257,9 доллара (+5,6%).

Цены ускорили рост после того, как стало известно о взрыве на магистральном газопроводе «Уренгой - Помары – Ужгород». В настоящее время это единственный трубопровод для транзита российского газа в Европу.

Как писал сайт KP.RU, 20 декабря 2022 года в 13.44 по местному времени в экстренные службы Чуваши поступило сообщение о пожаре. Уточнялось, что возгорание произошло в результате утечки на поземном газопроводе близ деревни Ямбахтино Вурнарского района. После взрыва на месте происходило факельное горение газа. Для ликвидации возгорания были направлены 4 единицы пожарной техники. Позже усилиями служб факельное горение газа на месте аварии было ликвидировано. В устранении последствий возгорания задействовали 17 спасателей и 7 единиц техники МЧС России.

Как отмечалось, прорыв произошел во время проведения плановых ремонтных работ на участке магистрального подземного газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» диаметром 1420 мм.