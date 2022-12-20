Россия прекратила действие соглашения с Украиной о взаимном признании дипломов и ученых званий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Действие соглашения между Россией и Украиной о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях прекращено. Данное официальное сообщение МИД РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«20 декабря 2022 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях, подписанного в Москве 26 мая 2000 года», - указано в документе.

Как сообщал сайт KP.RU, 22 ноября 2022 года киевские власти вышли из соглашения о координационных органах железнодорожного транспорта СНГ, об этом сообщал представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. Как отмечалось, что соглашение создавало Совет по железнодорожному транспорту стран СНГ, который координировал работу железнодорожного транспорта этих государств. В совет входят главы администраций и органов управления железнодорожным транспортом всех стран СНГ.

Ранее в мае 2022 года парламент Украины одобрил закон о выходе страны из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов стран-членов СНГ в Великой Отечественной войне.