Мэр Бучи сообщил об отсутствии света в семи населенных пунктах Киевской области Фото: REUTERS

На Украине в Киевской области семь населенных пунктов остались без электричества, об этом сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук в соцсети.

«В Киевской области оказались полностью обесточены Буча, Гостомель, Ирпень, села Горенко и Мощун, поселки Немишаево и Бородянка», - заявил Федорук.

Глава Бучи предупредил, что руководителям объединения, совладельцам многоквартирных домов, управляющим компаний и предпринимателям, и всем жителям общины необходимо самоорганизовываться…, поскольку ситуация может ухудшиться».

Он заверил, что объекты социальной сферы и критической инфраструктуры продолжат получать электричество из альтернативных источников.

Как писал сайт KP.RU, 19 декабря 2022 года в Киеве были введены экстренные отключения электроэнергии. Отмечалось, что графики стабилизационных отключений не действуют.

Кроме того, киевская городская военная администрация и руководитель администрации Киевской области Алексей Кулеба сообщали о взрывах в украинской столице и области. Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в Шевченковском районе города.

Ранее 17 декабря 2022 года «Укрэнерго» заявило о значительном дефиците в украинской энергосистеме, осложненном непогодой.