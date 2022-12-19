Экстренные отключения электроэнергии введены в Киеве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экстренные отключения электроэнергии вводится в Киеве с утра понедельника, 19 декабря. Такое объявление сделало местное отделение украинского энергохолдинга ДТЭК.

«Вводятся экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений не действуют», - сказано в заявлении, опубликованном на сайте «ДТЭК Киевские электросети».

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 19 декабря, киевская городская военная администрация и руководитель администрации Киевской области Алексей Кулеба заявили о взрывах в украинской столице и области. Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в Шевченковском районе города.

Напомним, экстренные отключения электроэнергии также применялись в Киеве и днем ранее, 18 декабря, а в субботу, 17 декабря, «Укрэнерго» заявило о значительном дефиците в украинской энергосистеме, осложненном непогодой.