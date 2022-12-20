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НовостиПолитика20 декабря 2022 16:35

Украина получила от Нидерландов кредит в размере 200 миллионов евро

София ГОНЧАРОВА
Украина получила от Нидерландов кредит в размере 200 миллионов евро

Украина получила от Нидерландов кредит в размере 200 миллионов евро

Фото: REUTERS

Украина получила от Нидерландов кредит в размере 200 миллионов евро. Об этом сообщил украинский министр финансов Сергей Марченко.

- Нидерланды продолжают оказывать Украине как военную, так и финансовую помощь. Украина получила от Нидерландов 200 миллионов евро кредитных средств через механизм административного счета Международного валютного фонда, - приводится слова чиновника в Telegram-канале Минфина Украины.

Марченко также добавил, что кредит предоставлен на льготных условиях для осуществления финансирования расходов общего фонда госбюджета.