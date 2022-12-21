Американский обозреватель призвал бороться за отмену радикальных языковых законов на Украине. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Действующие на Украине законы об отмене русского языка и культуры являются проявлениями национализма. Об этом заявил обозреватель National Review Майкл Дохерти.

Журналист сравнил украинские языковые законы с действующими в странах Запада и отметил, что большинство западных законов направлены на сохранение языка и культуры, тогда как украинское законодательство предполагает принуждение к принятию украинской культуры тех жителей страны, для которых украинский язык не является родным. В противном случае эти люди будут отрезаны от общественной жизни, отмечает обозреватель.

«Мы должны потребовать смягчения этих националистических законов или их отмены», - резюмировал Дохерти.

Напомним, в 2019 году на Украине приняли «языковой закон»: все чиновники, артисты, спортсмены обязаны говорить на мове. За нарушение закона предусмотрены штрафы.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал «языковой инквизицией» закон об украинском языке.

Ранее сообщалось, что штрафовать за неиспользование украинского языка в общественной жизни начнут с 16 июля 2022 года.