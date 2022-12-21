В России обсуждается повышение пошлин на пиво из недружественных стран

В России обсуждается возможность повышения пошлин на пиво из недружественных стран. Фото: Андрей АБРАМОВ

В России обсуждается повышение ввозных пошлин на пиво из недружественных стран. Такая возможность рассматривается в двух ведомствах – Минэкономики и Минфине, пишет «Ъ» со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что ведомства не предоставили официальных комментариев по этому поводу, но источник в одной из государственных структур подтвердил, что такой вопрос рассматривается.

К недружественным странам российское правительство относит страны-члены Евросоюза, Соединенные Штаты, Великобританию, Японию и Австралию.

Напомним, правительство России утвердило список недружественных государств в марте 2022 года.

Ранее Россия ввела пошлины в 35% на ввоз зубной пасты и шампуней из недружественных стран.

Также сообщалось, что председатель Государственной думы Вячеслав Володин в ответ на решение властей США передать замороженные активы российских компаний Украине допустил конфискацию активов бизнесменов из недружественных стран.

Тем временем президент России Владимир Путин разрешил правительству запрещать грузоперевозки по России компаниями из недружественных стран.