Путин заявил, что семья закладывает любовь к Отечеству

Президент России Владимир Путин во вторник, 20 декабря, во время церемонии вручения госнаград в Кремле заявил о роли семьи в воспитании патриотических чувств в человеке.

«Любовь к Отечеству, к своей земле, согражданам - мощная движущая сила. Она побуждает к достижениям и победам, и это чувство преданности своей стране, народу идет, конечно, прежде всего из семьи», - заявил российский президент.

По его словам, патриотизм идет из нравственных ориентиров, которые были воспитаны с самого рождения, «от самых дорогих и самых близких для него людей».

Путин отметил в числе участников церемонии - три женщины, которые были удостоены звания «Мать-героиня» - Татьяна Салтыкова из Московской области и Ирина Скрипко из Санкт-Петербурга, Ольга Дехтяренко из ЯНАО.

«В своих семьях они воспитывают замечательных детей и достойны, безусловно, почетного звания "Мать-героиня"», - сказал он.

Как писал сайт KP.RU, Путин также отметил храбрость и самопожертвование российских военных на передовой.