Офицер НМ ЛНР Марочко заявил, что мобилизованные украинские военные сбегают с позиций у Соледара Фото: REUTERS

Мобилизованные украинские военные самовольно покидают позиции у Соледара, за который идут бои в Донбассе. Такое заявление сделал офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

«В районе населенного пункта Соледар отмечено самовольное оставление позиций украинскими военнослужащими», - приводит РИА Новости заявление офицера ЛНР.

Марочко отметил, что позиции покидают мобилизованные военные. По его словам, часть военнослужащих из числа мобилизованных «начали сбегать с позиций и сдаваться органам военного правопорядка», не дожидаясь какого-либо ужесточения мер по дисциплине.

Напомним, днем ранее, 20 декабря, стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают дополнительные силы в район Соледара, а часть подразделений украинской армии, которые ранее были задействованы в Северске, перенаправлены во фланг продвигающимся подразделениям союзных сил.