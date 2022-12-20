ВСУ перебрасывают дополнительные силы в район Соледара Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины перебрасывают дополнительные силы в район Соледара в Донецкой народной республике, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

«Для остановки продвижения наших подразделений и предотвращения взятия в полукольцо украинской группировки войск с населенного пункта Миньковка в район Соледара отправлен резервный батальон», – сказал он в беседе с РИА Новости.

Офицер НМ ЛНР также сообщил, что часть подразделений ВСУ, которые задействованы в Северске, были перенаправлены во фланг продвигающимся подразделениям союзных сил. Освобождение Яковлевки вызвало беспокойство у украинского командования, добавил Марочко.

Напомним, накануне временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил о зачистке центра города Марьинка от украинских войск.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором запечатлено, как снайперы уничтожают двух украинских военных под Соледаром.