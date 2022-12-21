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НовостиВ мире21 декабря 2022 6:27

Белый дом подтвердил визит Зеленского в Вашингтон 21 декабря 2022 года

В администрации президента США отметили, что речь идет об официальном приглашении
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Белый дом подтвердил визит Зеленского в Вашингтон 21 декабря 2022 года

Белый дом подтвердил визит Зеленского в Вашингтон 21 декабря 2022 года

Фото: REUTERS

Высокопоставленный представитель администрации США подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский в среду, 21 декабря, посетит Вашингтон, где встретиться с американским президентом Джо Байденом, а также выступит перед конгрессом.

«По приглашению президента Байдена президент Зеленский посетит Вашингтон … И у нас будет возможность пообщаться здесь, в Белом доме, а затем отправиться на Капитолийский холм», - заявили в Белом доме.

В белом дому отметили, что речь идет об официальном приглашении, отметив, что визит был подтвержден в минувшие воскресенье, 18 декабря. «Мы дали понять, что мы хотим принять его здесь, в Белом доме», - заявил представитель администрации США, отметив, что в Белом доме надеются на проведение второго визита украинского лидера в Вашингтон.

Напомним, накануне агентство CNN, ссылаясь на два независимых друг от друга источника, сообщил, что Зеленский находится на пути в Вашингтон. Как писал сайт KP.RU, это первый зарубежный визит украинского лидера с начала специальной военной операции.