Зеленский находится на пути в Вашингтон, он встретится с Байденом и выступит в американском Конгрессе. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский находится на пути в Вашингтон. Об этом сообщило в среду 21 декабря агентство CNN.

Два независимых друг от друга источника подтвердили агентству, что Владимир Зеленский находится на пути в Вашингтон. Это первый зарубежный визит украинского президента с начала российской специальной военной операции.

Предполагается, что Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом и высшими должностными лицами президентской администрации, а также выступит в Конгрессе США.

Байден объявит о выделении Украине дополнительной помощи в области безопасности в размере 1,8 миллиарда долларов во время ожидаемого визита Зеленского, сообщил агентству источник.

Ранее СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский в среду 21 декабря прибудет в Вашингтон и выступит на совместном заседании Палаты представителей и Сената Конгресса, чтобы поблагодарить США за финансовую поддержку и попросить еще денег.

Тем временем Европа готова предать США и добиваться мира на Украине.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости гарантий безопасности для России после завершения украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что США выделяют миллиарды Украине с одной корыстной целью. Оказалось, что Демократическая партия США получала себе часть пожертвований на Украину через рухнувшую криптобиржу FTX.