Госдума приняла закон о запрете принудительного сбора биометрии в РФ и дискриминации отказавшихся от ее сдачи

Сдача биометрических данных — абсолютно добровольный процесс. Фото: Станислав Артишевский

Государственная дума России приняла закон об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных в среду, 21 декабря 2022 года. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Закон устанавливает правовые основы обработки биометрических данных россиян в целях идентификации и/или аутентификации с применением единой биометрической системы или иных информационных систем, в том числе государственных.

При этом подчеркивается, что принудительный сбор биометрии и дискриминация людей, отказавшихся от ее сдачи, запрещены.

"Законом устанавливается, что сдача биометрических данных — абсолютно добровольный процесс, а сбор биометрии несовершеннолетних будут проводить только с согласия родителей, - говорится в пояснении на сайте Госдумы. - Принуждение к сдаче и дискриминация при оказании услуг будут наказываться".

Как ранее писал сайт KP.RU, в России появятся штрафы за утечку персональных биометрических данных граждан. Соответствующий проект уже подготовлен Минцифры и в нем прописаны огромные штрафы.

В ведомстве предлагают штрафовать виновных в нарушениях прядка сбора информации и ее хранения на суммы от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. В зависимости от должности, штрафы будут различаться: для должностных лиц от 100 до 300 тыс. рублей, юридических – от 300 тыс. до полумиллиона.