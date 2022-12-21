Раскрыта настоящая цель визита Зеленского в Вашингтон

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Глава Украины Владимир Зеленский направился в Соединенные Штаты с целью просить у американского президента Джозефа Байдена новые поставки вооружения. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на свой источник.

"Во время встречи с Байденом и его командой по нацбезопасности украинская делегация, как ожидается, выступит с очередными запросами относительно ракет большой дальности ATACMS и беспилотников Grey Eagle и Reape", - утверждает собеседник агентства.

По данным американских журналистов, позиция Вашингтона, не желающего передавать Киеву ракеты ATACMS дальностью 300 км, не изменилась, следовательно, Зеленский вновь получит вежливый, но решительный отказ.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Белом доме заявили, что прибытие Владимира Зеленского в Соединенные Штаты станет сигналом российскому лидеру Владимиру Путину о том, что Вашингтон продолжает поддерживать Киев. В администрации Байдена добавили, что речи о вводе американских войск на Украину не может идти ни сейчас, ни в следующем году.