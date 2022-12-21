Белый дом назвал сигналом Путину визит Зеленского в США

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты станет сигналом российскому лидеру Владимиру Путину о том, что Вашингтон продолжает поддерживать Киев. Об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома в среду, 21 декабря 2022 года.

"Речь идет о том, чтобы послать сигнал Путину и послать сигнал миру, что Америка будет с Украиной столько, сколько потребуется", - подчеркнули в администрации главы США.

Чиновник добавил, что речи о вводе американских войск на Украину не может идти ни сейчас, ни в следующем году. По его словам, Вашингтон отправляет Киеву достаточно военной помощи, чтобы "защитить себя".

Как ранее писал сайт KP.RU, в Белом доме заявили, что Вашингтон не видит в скором времени возможности завершения украинского конфликта методами дипломатии, а также не намерен подталкивать Владимира Зеленского к мирным переговорам.

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