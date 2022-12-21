Конгресс США активно работает над законом об объявлении России государством-агрессором Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конгресс США совместно с Белым домом активно работает над проектом закона, который впоследствии позволит присвоить России статус «государства-агрессора» (agressor state). Об этом пишет газета The Hill, ссылаясь на источники в Капитолии.

Как передает издание, присвоение данного статуса станет полумерой на фоне нежелания Белого дома включать Россию в список стран - спонсоров терроризма, чего просил президент Украины Владимир Зеленский. Тем временем такой термин как «государство-агрессор» на данный момент в законодательстве США отсутствует, что делает затруднительным юридическую проработку данного законодательного акта.

Сообщается, что на данный момент проходит согласование текста документа с администрацией президента США, а законодатели планируют как можно скорее внести проект в Конгресс.

По данным издания, закон предоставит американскому лидеру право самолично присваивать статус «государства-агрессора» любой стране, если та «оказывается вовлеченным в акт агрессии против Украины», а также глава Белого дома получит право накладывать санкции на отдельных лиц, если они «ответственны, вовлечены или являются соучастниками» такие действий.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон хотят избежать негативных последствий, которыми обернулось бы внесение России в список стран – спонсоров терроризма, однако отметил, что администрация президента США работает с законодателями в Конгрессе для того, чтобы усилить давление на Москву.