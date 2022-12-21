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НовостиПолитика21 декабря 2022 10:02

Песков заявил, что Кремль не имеет права сообщать месторасположение штаба войск, который посетил Путин

Президент России посетил объединенный штаб родов войск 15 декабря 2022 года
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков заявил, что Кремль не имеет права сообщать месторасположение штаба войск, который посетил Путин

Песков заявил, что Кремль не имеет права сообщать месторасположение штаба войск, который посетил Путин

Фото: REUTERS

В Кремле не имеют права уточнять месторасположение объединенного штаба родов войск, который ранее посетил президент России Владимир Путин. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Месторасположение этого штаба не указывали, не имеем права этого делать … Поэтому вы знаете, что он был в штабе, но где он находится, мы не говорим», - заявил представитель Кремля.

Напомним, сообщение о посещении Путина объединенного штаба родов войск пришло в ночь на субботу, 16 декабря. Как говорилось в заявлении, в минувшую пятницу, 16 декабря, глава государства поговорил с руководством армий, которые находятся в зоне в специальной военной операции. Отмечалось, что президент России рассмотрел варианты по ближайшим и среднесрочным действиям Вооруженных войск (ВС) Российской Федерации, а также заслушал доклады и ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, которые участвуют в спецоперации на Украине.