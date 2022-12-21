Песков заявил, что Кремль не имеет права сообщать месторасположение штаба войск, который посетил Путин Фото: REUTERS

В Кремле не имеют права уточнять месторасположение объединенного штаба родов войск, который ранее посетил президент России Владимир Путин. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Месторасположение этого штаба не указывали, не имеем права этого делать … Поэтому вы знаете, что он был в штабе, но где он находится, мы не говорим», - заявил представитель Кремля.

Напомним, сообщение о посещении Путина объединенного штаба родов войск пришло в ночь на субботу, 16 декабря. Как говорилось в заявлении, в минувшую пятницу, 16 декабря, глава государства поговорил с руководством армий, которые находятся в зоне в специальной военной операции. Отмечалось, что президент России рассмотрел варианты по ближайшим и среднесрочным действиям Вооруженных войск (ВС) Российской Федерации, а также заслушал доклады и ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, которые участвуют в спецоперации на Украине.