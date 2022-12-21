Путин принимает участие в церемонии запуска месторождения и участка газопровода "Сила Сибири"

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии ввода в эксплуатацию Ковыктинского месторождения и участка "Ковыкта – Чаянда" газопровода "Сила Сибири" в среду, 21 декабря 2022 года.

Глава государства назвал это событие хорошим и знаменательным для газовой отрасли и для всего топливно-энергетического комплекса России.

По словам российского лидера, Ковыктинское месторождения станет крупнейшим центром газодобычи в Восточной Сибири.

Напомним, Ковыктинское месторождение - газоконденсатное месторождение в Иркутской области России, крупнейшее на востоке России по запасам газа. Является базовым для формирования Иркутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири" и Амурского газоперерабатывающего завода.

Как ранее писал сайт KP.RU, Китай дотянул газопровод "Сила Сибири" до конечного пункта приема газа в Шанхае. Газопровод общей протяженностью 5111 километров проходит через девять регионов провинциального уровня.